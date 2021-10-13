США не запросили Росію на міжнародну онлайн-зустріч з кіберзлочинності

США не покликали Росію на міжнародну онлайн-зустріч, яка буде присвячена створенню стратегії для протидії програмам-здирникам.

Джерело Reuters в адміністрації США зазначило, що Вашингтон напряму взаємодіє з Москвою щодо проблеми хакерів-вимагачів.

«Ми ведемо активні дискусії з росіянами, але на цей конкретно форум ми їх не запросили», — заявив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Онлайн-саміт пройде 13 і 14 жовтня з ініціативи особисто Джо Байдена. Загалом на конференцію запросили 30 країн, зокрема Україну, Мексику, Ізраїль, Німеччину та Велику Британію.

На заході планують обговорювати такі проблеми, як неправомірне використання віртуальної валюти для відмивання викупу, судове переслідування злочинців, використання дипломатії для боротьби з хакерами-вимагачами і допомога країнам у підвищенні стійкості до кібератак.

Reuters зазначає, що, за даними незалежних експертів з кібербезпеки, багато груп вимагачів здійснюють атаки з України та Росії.

Деякі чиновники і аналітики США вважають, що російські хакери діють в умовах мовчазного схвалення держави, але не перебувають під її прямим контролем. Кремль подібні звинувачення відкидає.