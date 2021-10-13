США не пригласили Россию на международную онлайн-встречу по киберпреступности

США не пригласили Россию на международную онлайн-встречу, которая будет посвящена созданию стратегии для противодействия программам-вымогателям.
Источник Reuters в администрации США отметил, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по проблеме хакеров-вымогателей напрямую.
«Мы ведем активные дискуссии с россиянами, но в этом конкретном форуме их не пригласили участвовать», — заявил высокопоставленный чиновник администрации США.
Онлайн-саммит пройдет 13 и 14 октября по инициативе лично Джо Байдена. Всего на конференцию позвали 30 стран, включая Украину, Мексику, Израиль, Германию и Великобританию.
На мероприятии планируется обсуждать такие проблемы, как неправомерное использование виртуальной валюты для отмывания выкупа, судебное преследование преступников, использование дипломатии для борьбы с вымогателями и помощь странам в повышении их устойчивости.
Reuters отмечает, что, по данным независимых экспертов по кибербезопасности, многие группы вымогателей осуществляют атаки с Украины и России.
Некоторые чиновники и аналитики США считают, что российские кибервымогатели действуют с молчаливого одобрения государства, но не находятся под его прямым контролем. Кремль подобные обвинения отвергает.
- Власти США в прошлом году обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Американские СМИ сообщали, что от атаки пострадали 50 организаций и ведомств, среди которых Минобороны. Хакерам удалось похитить тысячи писем сотрудников Госдепа США. Злоумышленники атаковали американские структуры через системы киберзащиты Orion компании SolarWinds.