Міноборони України очікує отримати від США нові зразки протиракетної оборони

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки кроку назустріч у забезпеченні ЗСУ новими зразками засобів протиповітряної і протиракетної оборони.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, зазначивши, що у нас такі зразки на озброєнні відсутні.
Міністр додав, що під час першого візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до України сторони обговорять виконання домовленостей, підписаних у Вашингтоні у серпні 2021 року.
«Тому що домовленості на папері — це одне, а їх імплементація — це вже інший крок, крок вперед», — зазначив Таран.
Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці серпня оборонні відомства держав підписали угоди про стратегічні засади оборонного партнерствата про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. США допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, реформувати сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, у сфері кібербезпеки й також сприятимуть більш тісному партнерству оборонних розвідувальних органів.
- Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американських військ, щоб гарантувати безпеку країні. Українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.