Минобороны Украины ожидает получить от США новые образцы противоракетной обороны

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки шага навстречу в обеспечении ВСУ новыми образцами средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, отметив, что у нас такие образцы на вооружении отсутствуют.
Министр добавил, что во время первого визита главы Пентагона Ллойда Остина в Украину стороны обсудят выполнение договоренностей, подписанных в Вашингтоне в августе 2021 года.
«Потому что договоренности на бумаге — это одно, а их имплементация — это уже другой шаг, шаг вперед», — отметил Таран.
Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа оборонные ведомства государств подписали соглашения о стратегических принципах оборонного партнерствата о проекты в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. США будут помогать Украине противодействовать российской агрессии, реформировать сектор обороны в соответствии со стандартами НАТО, углублять сотрудничество в Черноморском регионе в сфере кибербезопасности и также способствовать более тесному партнерству оборонных разведывательных органов.
- Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американских войск, чтобы обеспечить безопасность страны. Украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.