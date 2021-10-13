Минобороны Украины ожидает получить от США новые образцы противоракетной обороны

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки шага навстречу в обеспечении ВСУ новыми образцами средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, отметив, что у нас такие образцы на вооружении отсутствуют.

Министр добавил, что во время первого визита главы Пентагона Ллойда Остина в Украину стороны обсудят выполнение договоренностей, подписанных в Вашингтоне в августе 2021 года.

«Потому что договоренности на бумаге — это одно, а их имплементация — это уже другой шаг, шаг вперед», — отметил Таран.

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа оборонные ведомства государств подписали соглашения о стратегических принципах оборонного партнерствата о проекты в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. США будут помогать Украине противодействовать российской агрессии, реформировать сектор обороны в соответствии со стандартами НАТО, углублять сотрудничество в Черноморском регионе в сфере кибербезопасности и также способствовать более тесному партнерству оборонных разведывательных органов.