«Законодательство позволяет». В Кабмине допустили размещение войск США на территории Украины

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещения в Украине американских войск, чтобы обеспечить безопасность страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.
«Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил противовоздушной безопасности, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал он.
Сейчас правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Резниковым находится с рабочим визитом в США, где стороны обсуждают вопросы безопасности.
«Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризувала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы», — отметил министр, выразив беспокойство по поводу реализации «Северного потока — 2».
Также стороны обсудили роль США в контексте реализации Украиной Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.