«Законодательство позволяет». В Кабмине допустили размещение войск США на территории Украины

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещения в Украине американских войск, чтобы обеспечить безопасность страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.

«Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил противовоздушной безопасности, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал он.

Сейчас правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Резниковым находится с рабочим визитом в США, где стороны обсуждают вопросы безопасности.

«Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризувала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы», — отметил министр, выразив беспокойство по поводу реализации «Северного потока — 2».

Также стороны обсудили роль США в контексте реализации Украиной Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.