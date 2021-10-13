МОЗ розширить перелік професій, які зобов’язані вакцинуватися проти коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя розширить перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
Про це інформує пресслужба міністерства.
Оновлений наказ передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
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- У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження, через що усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників — заповнення залу не більше 50%. Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним негативним результатом ПЛР-тесту.