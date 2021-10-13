МОЗ розширить перелік професій, які зобов’язані вакцинуватися проти коронавірусу

З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

З 15 жовтня на території Херсонської області запроваджується «червона» зона карантину.

У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження, через що усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників — заповнення залу не більше 50%. Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним негативним результатом ПЛР-тесту.