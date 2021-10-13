Львів з 18 жовтня значно посилює карантин — які обмеження запроваджують

У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження, через що усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Також у Львові заборонять проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи також переходять на двотижневі канікули. Народні доми, гуртки та секції — не працюватимуть.