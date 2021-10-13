Минздрав расширит перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться от коронавируса

С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил четкий перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

С 15 октября на территории Херсонской области вводится «красная» зона карантина.

Во Львове с 18 октября усиливают карантин, из-за чего все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Заведения общественного питания будут работать до 23:00 при условии 100% вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов работников — заполнение зала не более 50%. Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные люди или с имеющимся отрицательным ПЦР-тестом.