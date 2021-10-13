J.P. Morgan: Україна до кінця року отримає другий транш МВФ у розмірі $1,4 млрд

За прогнозами J.P. Morgan, у жовтні — грудні 2021 року Україна може отримати транш Міжнародного валютного фонду у розмірі приблизно $1,4 млрд.
Про це йдеться у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми вважаємо, що МВФ виплатить транш у $1,4 млрд у четвертому кварталі 2021 року, але розглядає можливий діапазон цієї суми від $1 млрд до $1,5 млрд», — зазначили аналітики J.P. Morgan.
Однак, враховуючи розподіл SDR (розрахункова одиниця МВФ, яка еквівалентна 650 мільярдам доларів), Фонд може виплатити меншу суму.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі умови, необхідні для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі $750 мільйонів. 21 вересня місія розпочала свою роботу в Україні.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року, із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року та 15 травня і 15 жовтня 2021-го. Розміри другого і третього траншу становлять по $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- У червні та липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, і ще низку поправок до законів.