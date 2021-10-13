J.P. Morgan: Україна до кінця року отримає другий транш МВФ у розмірі $1,4 млрд

За прогнозами J.P. Morgan, у жовтні — грудні 2021 року Україна може отримати транш Міжнародного валютного фонду у розмірі приблизно $1,4 млрд.

Про це йдеться у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми вважаємо, що МВФ виплатить транш у $1,4 млрд у четвертому кварталі 2021 року, але розглядає можливий діапазон цієї суми від $1 млрд до $1,5 млрд», — зазначили аналітики J.P. Morgan.

Однак, враховуючи розподіл SDR (розрахункова одиниця МВФ, яка еквівалентна 650 мільярдам доларів), Фонд може виплатити меншу суму.