J.P. Morgan: Украина до конца года получит второй транш МВФ в размере $1,4 млрд

По прогнозам J.P. Morgan, в октябре — декабре 2021 года Украина может получить транш Международного валютного фонда в размере примерно $1,4 млрд.

Об этом говорится в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, передает Интерфакс-Украина.

«Мы полагаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $1,5 млрд», — отметили аналитики J.P. Morgan.

Однако, учитывая распределение SDR (расчетная единица МВФ, которая эквивалентна 650 миллиардам долларов), Фонд может выплатить меньшую сумму.