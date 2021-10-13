У Києві не виконуватимуть рекомендацію МОН — школярі підуть на канікули за графіком

У КМДА заявили, що не виконуватимуть рекомендацію Міносвіти, а столичні школярі підуть на канікули за графіком.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи», — зазначив він.

За його словами, до кінця жовтня у столиці планують вакцинувати майже 100% учителів. Також Мондриївський зазначив, що майже в усіх закладах освіти у Києві вже увімкнули опалення, щоб зробити процес навчання максимально комфортним.