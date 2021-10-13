В Киеве не будут выполнять рекомендации МОН — школьники уйдут на каникулы по графику

В КГГА заявили, что не будут выполнять рекомендации Минобразования, а столичные школьники уйдут на каникулы по графику.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

«Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть больше 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы», — отметил он.

По его словам, до конца октября в столице планируют вакцинировать почти 100% учителей. Также Мондриевский отметил, что почти во всех учебных заведениях в Киеве уже включили отопление, чтобы сделать процесс обучения максимально комфортным.