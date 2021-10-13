Справа про ДТП Трухіна: у ДБР розповіли, що досі не знайшли відео з моментом аварії

Державне бюро розслідувань досі не має відео моменту ДТП за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит «Української правди».

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, що направлені на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписи та джерела інформації про неї, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні», — йдеться у повідомленні.

Також у бюро уточнили, що слідчі вилучили низку відеозаписів руху автомобілів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП, але самого моменту аварії на цих записах немає.

За даними ДБР, у справі вже допитані більше десяти свідків події, самого Трухіна ще не допитували, бо чекають на результати призначених експертиз.

Водночас у бюро зазначили, що ще встановлюють, хто саме перебував за кермом автомобіля Audi на момент ДТП 23 серпня 2021 року.

Окрім цього, у прокуратурі «УП» повідомили, що в ДБР, коли туди надійшли матеріали кримінального провадження з Національної поліції, створили нову групу слідчих та прокурорів, за ініціативою яких відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.