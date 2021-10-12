Росія запропонувала США взаємно скасувати всі обмеження щодо роботи дипломатів

У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували США взаємно скасувати всі обмеження на роботу дипломатичних місій.
Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.
«Обговорили стан і перспективи розвитку відносин між двома країнами. Особливу увагу приділено питанням, що стосуються роботи закордонних представництв Росії та США на території одне одного. Пропонуємо зняти всі обмеження, що вводилися з обох сторін протягом останніх кількох років», — йдеться в повідомленні.
У російському МЗС заявили, що Росія не хоче подальшої ескалації, але всі «ворожі антиросійські дії без відповіді не залишаться».
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.