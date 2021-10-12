Россия предложила США взаимно отменить все ограничения по работе дипломатов

В Министерстве иностранных дел России предложили США взаимно отменить все ограничения на работу дипломатических миссий.
Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
«Обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся работы зарубежных представительств России и США на территории друг друга. Предлагаем снять все ограничения, введенные с обеих сторон в течение последних нескольких лет», — говорится в сообщении.
В российском МИДе заявили, что Россия не хочет дальнейшей эскалации, но все «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся».
- В конце июля США сообщили, что увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан из третьих стран. С августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны.
- Посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты перестанут оказывать консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.