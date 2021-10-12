У США колекцію речей гангстера Аль Капоне продали на аукціоні за понад $3 мільйони

У штаті Каліфорнія, у місті Сакраменто на аукціоні продали 174 предмети, які належали американському гангстерові Аль Капоне, за понад $3 мільйони.

Про це повідомляє BBC.

Колекцію продали онуки гангстера. 77-річна Даян Капоне розповіла, що прийняла це рішення разом із трьома сестрами. Серед предметів — особисті фотографії, вогнепальна зброя, а також прикраси та меблі. Речі продавали на аукціоні під назвою «Вік популярності: маєток Аль Капоне». У торгах, які проводили у приватному клубі, взяла участь понад тисяча людей.

Найпопулярнішим товаром була улюблена рушниця Капоне, яка коштувала $860 тисяч. Видання Chicago Tribune уточнює, що це найбільша сума, яку віддали на аукціоні за вогнепальну зброю ХХ століття.

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Аль Капоне був бандитом з Чикаго. Він «правив» як кримінальний авторитет в 1920-х роках в епоху сухого закону. Урешті-решт його увʼязнили на кілька років за ухилення від сплати податків, покарання він відбував на острові Алькатрас. Речі залишалися у володінні його сімʼї майже 75 років після його смерті в 1947 році.