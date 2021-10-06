Рідкісні малюнки боксера Мухаммеда Алі продали на аукціоні за майже $1 мільйон

Аукціонний дім Bonhams у Нью-Йорку продав 26 малюнків легендарного американського боксера Мухаммеда Алі, про художні роботи якого знали тільки найближчі друзі.

Про це повідомляє BBC.

На аукціон роботи виставив друг боксера Родні Хілтон Браун. Він розповів, що перші три картини Алі намалював після бою у Бостоні з Джоді Баллардом 1977 року.

Одну з робіт, «Жаль як бджола», продали за $425 тисяч — у десять разів більше, ніж прогнозували перед продажем. Її Алі намалював під час зйомок фільму «Дорога свободи» у Міссісіпі 1978 року.

У Bonhams заявили, що тільки ця картина містить повну поему Мухаммеда Алі. На ній написано: «Реф! Він справді пурхав, як метелик, і жалив, як бджола! Так, якби ти був розумним, то бігав би, як я!» — так Алі часто описував свій стиль боксування.

Картину червоного, білого та синього кольору на полотні 1979 року зі словами «Я люблю тебе, Америка» продали за $150 тисяч. Скетч фломастером 1967 року, на якому Алі порівнює іслам з християнством, пішов з молотка за $24 тисячі.

«Мухаммед Алі був культурною іконою, яка визначила покоління. У своїх творах він зобразив близькі йому теми: бокс, громадянські права, релігія та мир у всьому світі», — сказала Хелен Холл, директорка відділу популярної культури Bonhams.