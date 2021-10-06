Редкие рисунки боксера Мухаммеда Али продали на аукционе почти за $1 миллион

Аукционный дом Bonhams в Нью-Йорке продал 26 рисунков легендарного американского боксера Мухаммеда Али, о художественных работах которого знали только близкие друзья.

Об этом сообщает BBC.

На аукцион работы выставил друг боксера Родни Хилтон Браун. Он рассказал, что первые три картины Али нарисовал после боя в Бостоне с Джоди Баллардом 1977 года.

Одну из работ, «Жаль как пчела», продали за $425 тысяч — в десять раз больше, чем прогнозировали перед продажей. Ее Али нарисовал во время съемок фильма «Дорога свободы» в Миссисипи в 1978 году.

В Bonhams заявили, что только эта картина содержит полную поэму Мухаммеда Али. На ней написано: «Реф! Он действительно порхал, как бабочка, и жалил, как пчела! Да, если бы ты был умным, то бегал бы, как я!» — так Али часто описывал свой стиль боксирования.

Картину красного, белого и синего цвета на полотне 1979 года со словами «Я люблю тебя, Америка» продали за $150 тысяч. Скетч фломастером в 1967 году, на котором Али сравнивает ислам с христианством, ушел с молотка за $24 тысячи.

«Мухаммед Али был культурной иконой, которая определила поколение. В своих произведениях он изобразил близкие ему темы: бокс, гражданские права, религия и мир во всем мире», — сказала Хелен Холл, директор отдела популярной культуры Bonhams.