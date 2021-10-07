У США виставили на аукціон колекцію речей Аль Капоне. Серед лотів зброя, прикраси і лист з Алькатрасу

В американській Каліфорнії аукціонний будинок Witherellʼs Auction House виставив на продаж колекцію з 174 речей одного з найвідоміших гангстерів США Аль Капоне, який діяв у 1920—1930-х роках у Чикаго.

Про це пише The Guardian.

Серед лотів сімейні фотографії, меблі, кишеньковий годинник Patek Philippe і ювелірні прикраси, улюблений пістолет Капоне Colt M1911 і низка іншої зброї, а також особистий лист Аль Капоне своєму синові Сонні Капоне з вʼязниці «Алькатрас».

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За словами директора аукціонного дому, на торги зареєструвалися близько 1 тисячі учасників з кожного штату США і 11 країн. Найбільше покупців цікавлять лист, який оцінили у $25—50 тисяч, і пістолет — його ціна стартує від $100 тисяч.

Колекцію продають онуки гангстера. 77-річна Даян Капоне розповіла, що прийняла це рішення разом із трьома сестрами.