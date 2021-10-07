В США выставили на аукцион коллекцию вещей Аль Капоне. Среди лотов оружие, украшения и письмо из Алькатраса

В американской Калифорнии аукционный дом Witherellʼs Auction House выставил на продажу коллекцию из 174 вещей одного из самых известных гангстеров США Аль Капоне, который действовал в 1920—1930-х годах в Чикаго.

Об этом пишет The Guardian.

Среди лотов семейные фотографии, мебель, карманные часы Patek Philippe и ювелирные украшения, любимый пистолет Капоне Colt M1911 и ряд другого оружия, а также личное письмо Аль Капоне своему сыну Сонни Капоне из тюрьмы «Алькатрас».

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По словам директора аукционного дома, на торги зарегистрировались около 1 тысячи участников из каждого штата США и 11 стран. Больше всего покупателей интересуют письмо, которое оценили в $25—50 тысяч, и пистолет — его цена стартует от $100 тысяч.

Коллекцию продают внуки гангстера. 77-летняя Дайан Капоне рассказала, что приняла это решение вместе с тремя сестрами.