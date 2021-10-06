Организаторы Burning Man из-за последствий пандемии выставили на аукцион коллекцию арт-объектов

Организаторы арт-фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде, выставили на онлайн-аукционе Sotheby’s коллекцию из 191 арт-объекта, чтобы собрать деньги на проведение следующих фестивалей.

Как пишет Artnet News, у организаторов заканчиваются средства из-за последствий пандемии - фестиваль полноценно не проводили два года подряд.

На торги, которые продлятся до 8 октября, выставили скульптуры, украшения, фотографии, инсталляции, картины и даже автомобиль-ракету, оцененный в $50 тысяч. Некоторые лоты стартуют от $100.

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«Мы уверены, что выживем и в 2022-м станем сильнее, чем когда-либо», — сказала креативный директор Burning Man Ким Кук.

Организаторы Burning Man надеются на проведение фестиваля в 2022 году, на фоне усиленной кампании по вакцинации.