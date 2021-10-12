В США коллекцию вещей гангстера Аль Капоне продали на аукционе более чем за $3 миллиона

В штате Калифорния, в городе Сакраменто на аукционе продали 174 предмета, которые принадлежали американскому гангстеру Аль Капоне — более чем за $3 миллиона.

Об этом сообщает BBC.

Коллекцию продали внуки гангстера. 77-летняя Дайан Капоне рассказала, что приняла это решение вместе с тремя сестрами. Среди предметов — личные фотографии, огнестрельное оружие, а также украшения и мебель. Вещи продавали на аукционе под названием «Век популярности: имение Аль Капоне». В торгах, которые проводили в частном клубе, приняли участие более тысячи человек.

Самым популярным товаром было любимое ружье Капоне, которое стоила 860 тысяч долларов. Издание Chicago Tribune уточняет, что это самая большая сумма, которую отдали на аукционе за огнестрельное оружие 20 века.

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Аль Капоне был бандитом из Чикаго. Он «правил» как криминальный авторитет в 1920-х годах в эпоху сухого закона. В итоге его посадили на несколько лет за уклонение от уплаты налогов в тюрьму на острове Алькатрас. Вещи оставались во владении его семьи почти 75 лет после его смерти в 1947 году.