Комітет Ради схвалив податкові норми для «Дія Сity». Мінцифри назвало їх «найкращими у світі» та пояснило чому

Профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому податковий законопроєкт про «Дія Сity».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які зміни схвалив комітет.

«Це буде одна з найкращих податкових систем у світі для розвитку IT і креативних індустрій», — написав Федоров.

Наразі податковий законопроєкт передбачає:

Для компаній, які платять ПнВК, перехідний період щодо обмеження на роботу з ФОПами буде таким: до 2024 року жодних обмежень не передбачено, з 2024-го витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025-го — 20%.

Рівень податкового навантаження на компанії-резиденти залишився незмінним: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%; можливість вибору корпоративного податку — ПнВК (9%) або податок на прибуток (18%).

Компанії отримають 0% податок на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше одного разу на два роки; податкова знижка (за ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

Резиденти «Дія City», які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних підставах і у яких річний ліміт доходу становить до 40 мільйонів гривень, зможуть працювати з ФОПами без обмежень на весь час дії спецрежиму.