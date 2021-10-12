Комитет Рады одобрил налоговые нормы для «Дія Сity». Минцифры назвало их «лучшими в мире» и объяснило почему

Профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом налоговый законопроект о «Дія Сity».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие изменения утвердил комитет.

«Это будет одна из лучших налоговых систем в мире для развития IT и креативных индустрий», — написал Федоров.

Сейчас налоговый законопроект предусматривает:

Для компаний, которые платят НнВК, переходный период по ограничению на работу с ФЛП будет таким: до 2024 никаких ограничений не предусмотрено. С 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 — 20%.

Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался неизменным: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%; возможность выбора корпоративного налога — НнВК (9%) или налог на прибыль (18%).

Компании получат 0% налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще одного раза в два года; налоговую скидку (по НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Резиденты «Дія City», которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФОП без ограничений на все время действия спецрежима.