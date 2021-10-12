Шведська академія відмовилася запроваджувати гендерні та етнічні квоти для лауреатів Нобелівської премії

Глава Шведської королівської академії наук, яка вручає Нобелівські премії в галузі науки, заявив, що академія не запроваджуватиме гендерні квоти для одержувачів нагороди.

Про це пише BBC.

За словами Горана Ханссона, академія хоче, щоб люди отримували нагороду, «тому що зробили надзвичайно важливі відкриття». «Сумно, що жінок-лауреатів Нобелівської премії так мало, і це відображає несправедливі умови в суспільстві, особливо в минулі роки», — сказав Ханссон.

Однак, за його словами, організатори премії вирішили, що не запроваджуватимуть квот за статтю або етнічною приналежністю. Ханссон зазначив, що це рішення «відповідає духу останньої волі Альфреда Нобеля».

«Урешті-решт ми вручимо нагороду тим, хто виявиться найбільш гідним, тим, хто зробив найважливіший внесок у науку», — сказав він. Водночас Ханссон зазначив, що в Західній Європі тільки близько 10% професорів природничих наук — жінки, і цю ситуацію необхідно виправляти.

Також глава академії пообіцяв, що Нобелівський комітет подбає про те, щоб серед номінантів на премію було більше жінок. «Нам потрібно по-іншому ставитися до жінок, які вивчають науку... Щоб у них була можливість робити відкриття, які нагороджуються Нобелівською премією», — додав Ханссон.

З моменту заснування в 1901 році жінкам було присуджено 59 Нобелівських премій. Марія Ресса стала єдиною жінкою, яка була удостоєна премії цього року. Першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, була Марія Склодовська-Кюрі. Вона ж залишається єдиною жінкою, яка отримувала цю премію двічі.