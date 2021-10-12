Шведская академия отказалась вводить гендерные и этнические квоты для лауреатов Нобелевской премии

Глава Шведской королевской академии наук, присуждающей Нобелевские премии в области науки, заявил, что академия не будет вводить гендерные квоты для получателей награды.

Об этом пишет BBC.

По словам Горана Ханссона, академия хочет, чтобы люди получали награду, «потому что сделали самое важное открытие». «Печально, что женщин-лауреатов Нобелевской премии так мало, и это отражает несправедливые условия в обществе, особенно в прошлые годы, которые все еще существуют», — сказал Ханссон.

Однако, по его словам, организаторы премии решили, что не будут вводить квот по полу или этнической принадлежности. Ханссон отметил, что это решение «соответствует духу последней воли Альфреда Нобеля».

«В конце концов, мы вручим приз тем, кто окажется наиболее достойным, тем, кто внес самый важный вклад в науку», — сказал он. Тем не менее Ханссон отметил, что в Западной Европе только около 10% профессоров естественных наук — женщины и эту ситуацию необходимо исправлять.

Также глава академии пообещал, что Нобелевский комитет позаботиться о том, чтобы среди номинантов на премию было больше женщин. «Нам нужно по-другому относиться к женщинам, изучающим науку ...чтобы у них была возможность делать открытия, которые награждаются Нобелевской премией», — добавил Ханссон.

С момента основания в 1901 году женщинам было присуждено 59 Нобелевских премий. Мария Ресса была единственной женщиной, удостоенной премии в этом году. Первой женщиной, получившей Нобелевскую премию была Мария Склодовская — Кюри. Она же остается единственной женщиной, получавшей эту премию дважды.