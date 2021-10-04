Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие рецепторов, отвечающих за температуру и прикосновение

Нобелевскую премию по медицине получили ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Церемония объявления лауреатов состоялась в понедельник.

«Революционные открытия рецепторов TRPV1, TRPM8 и Piezo позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать и адаптироваться к окружающему миру», — сообщила Королевская академия наук Швеции.

Для своего открытия Джулиус использовал капсаицин, едкий продукт из перца чили, который вызывает ощущение жжения, чтобы идентифицировать рецептор в нервных окончаниях кожи, который реагирует на нагревание.

В свою очередь, Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители кожи и внутренних органов.

На этой неделе нобелевский комитет объявит лауреатов премии еще в четырех областях. Во вторник объявят обладателя премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. 11 октября объявят лауреатов премии в области экономики.