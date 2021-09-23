Церемонию вручения Нобелевской премии второй раз подряд отменили из-за пандемии

Победители Нобелевской премии по науке и литературе получат свои награды в родных странах без торжеств в Швеции. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили организаторы.

Как отмечает France 24, Фонд Нобеля еще не принял окончательное решение о том, где именно состоится церемония вручения Премии мира.

Имена лауреатов объявят в начале октября.

Праздничные церемонии обычно проводят в двух скандинавских столицах 10 декабря — в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Фонд объявил, что церемонии награждения будут «сочетанием цифровых и офлайн-событий», как и в прошлом году.

В Стокгольмской ратуше проведут видеопрезентации с лауреатами, поэтому «в церемонии примет участие местная аудитория».

Традиционно победители премии присоединяются к шведской королевской семье во время банкета в Стокгольмской ратуше после церемонии награждения.