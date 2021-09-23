Церемонію вручення Нобелівської премії вдруге скасували через пандемію

Переможці Нобелівської премії з науки та літератури отримають свої нагороди в рідних країнах без урочистостей у Швеції. Про це в четвер, 23 вересня, повідомили організатори.

Як зазначає France 24, Фундація Нобеля ще не ухвалила остаточного рішення щодо того, де саме відбудеться церемонії вручення Премії миру.

Імена лауреатів оголосять на початку жовтня.

Святкові церемонії зазвичай проводять у двох скандинавських столицях 10 грудня — у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Фундація оголосила, що церемонії нагородження будуть «поєднанням цифрових та офлайн-подій», як і торік.

У Стокгольмській ратуші проведуть відеопрезентації з лауреатами, тож «у церемонії візьме участь місцева аудиторія».

Традиційно, переможці премії долучаються до шведської королівської родини під час банкету у Стокгольмській ратуші після церемонії нагородження.