Нобелевскую премию по химии присудили за новые методы синтеза молекул

Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за открытие новых методов синтеза молекул.
Считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах.
На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной.
В последние годы Нобелевской премией по химии награждали за открытия на стыке с биологией. В 2020 году награду получили Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) «за развитие метода редактирования генома».
В 2018 году победителями стали Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.
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