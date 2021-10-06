Нобелевскую премию по химии присудили за новые методы синтеза молекул

Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за открытие новых методов синтеза молекул.

Считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах.

На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной.

В последние годы Нобелевской премией по химии награждали за открытия на стыке с биологией. В 2020 году награду получили Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) «за развитие метода редактирования генома».

В 2018 году победителями стали Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.