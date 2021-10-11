Нобелівську премію з економіки отримали троє американських науковців

Лауреатами Нобелівської премії в області економіки 2021 року стали Девід Кард, Джошуа Девід Ангрист і Гвідо Імбенс.

Кард отримав нагороду за «його емпіричний внесок у вивчення економіки праці», а Ангрист та Імбенс — за «внесок в аналіз причинно-наслідкових звʼязків».

«Лауреати 2021 року з економіки продемонстрували, що на багато важливих запитань суспільства можна відповісти. Їхні рішення —використання природних експериментів, тобто ситуацій, що виникають в реальному житті, які нагадують випадкові експерименти», — зазначили у комітеті.

Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили в кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку це близько 980 тисяч євро).