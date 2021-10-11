Нобелівську премію з економіки отримали троє американських науковців

Лауреатами Нобелівської премії в області економіки 2021 року стали Девід Кард, Джошуа Девід Ангрист і Гвідо Імбенс.
Кард отримав нагороду за «його емпіричний внесок у вивчення економіки праці», а Ангрист та Імбенс — за «внесок в аналіз причинно-наслідкових звʼязків».
«Лауреати 2021 року з економіки продемонстрували, що на багато важливих запитань суспільства можна відповісти. Їхні рішення —використання природних експериментів, тобто ситуацій, що виникають в реальному житті, які нагадують випадкові експерименти», — зазначили у комітеті.
Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили в кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку це близько 980 тисяч євро).
- 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.
- 5 жовтня стали відомі лауреати з фізики. Нагороди удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельман і Сюкуро Манабе за «новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем».
- 6 жовтня лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул.
- 7 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2021 року. Ним став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.
- 8 жовтня Нобелівська премія миру за 2021 рік присуджена головному редактору «Новой газеты» Дмитру Муратову і американо-філіппінській журналістці Марії Рессі.