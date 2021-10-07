Нобелівську премію з літератури присудили письменнику з Танзанії

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2021 року. Ним став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.

Нагороду йому вручили «за безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами».

Гурна — автор книг «Памʼять про від'їзд», «Шлях паломників», «Рай», «Захоплення тишею», «Останній подарунок», збірки оповідань «Моя мати жила на фермі в Африці» та інших творів.

Він народився на острові Занзібар в 1948 році у сімʼї мусульман арабського походження. У 1968 році, в звʼязку з антиарабськими настроями на Занзібарі, переїхав до Великої Британії, де продовжив навчання і живе й досі.

У 1982 році він захистив докторський ступінь в Кентському університеті у Великій Британії. У 1985 році став викладачем у цьому університеті та читав курс лекцій, присвячений постколоніальній літературі та творчості письменників діаспори.

Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили у кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку це близько 980 тисяч євро).

Нобелівську премію з літератури у 2020 році вручили американській поетесі Луїзі Глюк «за її безпомилковий поетичний голос, який простою красою робить індивідуальний досвід універсальним».