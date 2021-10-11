Біля «Асканії-Нови» заборонили використовувати отрути небіологічного походження. Через них загинули 2 тисячі птахів

У Херсонській області в радіусі 40 км від заповідника «Асканія-Нова» аграріям заборонили використовувати для боротьби із гризунами отрутохімікати не біологічного походження.

Про це Херсонська обласна рада повідомила у понеділок, 11 жовтня.

Ідеться про препарати на основі речовин бродіфакум, бромадіолон та флокумафен. Якщо фермер не знає, чи можна використовувати ту чи іншу отруту, то рекомендують звертатись телефоном до Маргарити Степанової — в.о. директора Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення ОДА.

Правоохоронці запевнили, що в межах своїх повноважень контролюватимуть дотримання заборони та в разі порушень розпочинатимуть кримінальні провадження.

Наразі у ядрі заповідника «Асканія-Нова»ночують 12 тисяч журавлів та 7 тисяч огарів, але годуватися вони літають за його межі, у 40-кілометровій зоні, і це територія, на якій працюють багато агропідприємств і фермерів.

Нагадаємо, що навесні на Херсонщині внаслідок використання препарату для боротьби з гризунами на основі бродіфакуму загинуло 2 236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених у Червону книгу України. Загальна сума збитків становить майже 10 мільйонів гривень.