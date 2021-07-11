Навколо «Асканії-Нова» заборонили використовувати хімічний продукт, через який масового загинули птахи

Міністерство екології та Міністерство агрополітики заборонили використання хімічного продукту на основі бродіфакуму навколо заповідника «Асканія-Нова». Раніше через нього померли понад 2,3 тисячі птахів.
Про це телеканалу «Дом» розповів голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир.
Заборона діятиме у радіусі 40 кілометрів. «Це буде нормативний акт, який заборонятиме його використання», — додав голова Херсонської ОДА. На майбутнє аграріям для боротьби з гризунами рекомендуватимуть використовувати інші препарати, зокрема, органічні.
«Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все минуло. Але все одно ми чекаємо осені — коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення з загибеллю птахів», — наголосив Козир.
- На початку січня 2021 року в заповіднику «Асканія-Нова» загинули близько 200 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги. Керівництво заповідника розповіло, що зграя прилетіла у грудні, але невдовзі птахи почали гинути. Коли загинула вся зграя, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про забруднення ґрунту.
- Екоінспекція встановила, що птахи загинули через отруєне зерно.
- У березні в заповіднику знову зафіксували масову загибель птахів. Вони теж могли загинути через отруєне зерно.