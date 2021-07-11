Вокруг «Аскании-Новы» запретили использовать химикат, из-за которого массово погибли птицы

Министерство экологии и Министерство агрополитики запретили использование химического продукта на основе бродифакума вокруг заповедника «Аскания-Нова». Ранее из-за него погибли более 2,3 тысячи птиц.

Об этом телеканалу «Дом» рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь.

Запрет будет действовать в радиусе 40 километров. «Это будет нормативный акт, запрещающий его использование», — добавил председатель Херсонской ОГА. На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

«Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени — когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения гибели птиц», — отметил Козырь.