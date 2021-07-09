Из-за мора журавлей в заповеднике «Аскания-Нова» будут судить агронома

В Херсонской области будут судить агронома, которого обвиняют в гибели 218 краснокнижных серых журавлей в заповеднике «Аскания-Нова». Следствие считает, что он разбрасывал опасные пестициды, которыми отравились птицы.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Указано, что агроном с декабря 2020 года по январь 2021-го нарушал правила применения пестицидов на полях для борьбы с грызунами и разбрасывал опасные вещества вблизи заповедника. Пестициды попали на пшеницу, которую съели птицы.

Действия агронома нанесли государству убыток на 3,2 миллиона гривен.

Агроному грозит штраф и лишение свободы до двух лет.