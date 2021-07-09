Из-за мора журавлей в заповеднике «Аскания-Нова» будут судить агронома

В Херсонской области будут судить агронома, которого обвиняют в гибели 218 краснокнижных серых журавлей в заповеднике «Аскания-Нова». Следствие считает, что он разбрасывал опасные пестициды, которыми отравились птицы.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Указано, что агроном с декабря 2020 года по январь 2021-го нарушал правила применения пестицидов на полях для борьбы с грызунами и разбрасывал опасные вещества вблизи заповедника. Пестициды попали на пшеницу, которую съели птицы.
Действия агронома нанесли государству убыток на 3,2 миллиона гривен.
Агроному грозит штраф и лишение свободы до двух лет.
- В начале января 2021 года в заповеднике «Аскания-Нова» погибли около 200 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу. Руководство заповедника рассказало, что стая прилетела в декабре, а вскоре ее птицы начали умирать. Когда погибла вся стая, полиция открыла уголовное производство по статье о загрязнении почвы.
- Экоинспекция установила, что птицы погибли из-за зерна, отравленного ядом для грызунов.
- В марте в заповеднике снова зафиксировали массовую гибель птиц. Они тоже могли погибнуть из-за отравленного зерна.