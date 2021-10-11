LEGO більше не маркуватиме конструктор «для хлопчиків» та «для дівчаток»

Компанія LEGO почала політику «усунення гендерної упередженості» під час виготовлення своїх іграшок. Дослідження показало, що хлопчики не хочуть або бояться гратися наборами конструкторів, які марковані «для дівчаток». Тож маркетингова директорка LEGO Group Джулія Голдин заявила, що компанія більше не маркуватиме іграшки «для дівчаток» і «для хлопчиків», а розділятиме їх за інтересами, йдеться у повідомленні компанії. «Дівчатка готові подолати гендерні стереотипи, але суспільство продовжує застосовувати упередження, які гальмують їхній творчий потенціал», — вважають у LEGO.

За даними The Guardian, дослідники зʼясували, що дівчатка більш впевнено граються різними іграшками. При цьому 71% опитаних хлопчиків боялися, що над ними будуть сміятися, якщо вони гратимуться іграшками «для дівчаток». Виконавча директорка Інституту гендерних питань у медіа, який проводив дослідження, пояснила, що цей страх цькування супроводжує не тільки дітей, а й їхніх батьків. «Батьки стурбовані, що їхніх синів будуть дражнити за те, що вони граються з іграшками, «для дівчаток», — розповіла Мадлен Ді Нонно, яка була співавторкою дослідження.