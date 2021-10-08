LEGO випустить конструктор-копію «Титаніка». Набір складатиметься з понад 9 тисяч частин

Компанія LEGO оголосила про випуск конструктора-копії найвідомішого корабля у світі — RMS Titanic.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається, LEGO Titanic стане одним із найбільших наборів компанії. Він складатиметься з 9 090 частин, у зібраному вигляді корабель буде завдовжки понад 1,3 метра.

Розробники створили деталізований конструктор, тож фанати знайдуть на нижніх палубах точну копію сучасного машинного відділення. У наборі будуть каюти, парадні сходи першого класу, які охоплюють шість палуб, і обідній зал у якобінському стилі на D-палубі корабля.

Також до набору входять робочий якір, натяжні лінії між щоглами, унікальна табличка з назвою корабля, місток, басейн тощо.

За словами дизайнера LEGO Group Майка Псяки, для відтворення копії використовували креслення, які було зроблено понад століття тому.

Набір LEGO Titanic рекомендують для осіб віком 18+, для попереднього замовлення він буде доступний з 1 листопада, а в продаж надійде 8 листопада. Вартість конструктора становитиме $629,99 (16 600 гривень).