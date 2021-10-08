LEGO выпустит конструктор-копию «Титаника». Набор будет состоять из более чем 9 тысяч частей

Компания LEGO объявила о выпуске конструктора-копии самого известного корабля в мире — RMS Titanic.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, LEGO Titanic станет одним из крупнейших наборов компании. Он будет состоять из 9 090 частей, в собранном виде корабль будет длиной более 1,3 метра.

Разработчики создали детализированный конструктор, поэтому фанаты найдут на нижних палубах точную копию современного машинного отделения. В наборе будут каюты, парадная лестница первого класса, которая охватывает шесть палуб, и обеденный зал в якобинском стиле на D-палубе корабля.

Также в набор входят рабочий якорь, натяжные линии между мачтами, уникальная табличка с названием корабля, мостик, бассейн и прочее.

По словам дизайнера LEGO Group Майка Псяки, для воспроизведения копии использовали чертежи, которые были сделаны больше века назад.

Набор LEGO Titanic рекомендуют для лиц в возрасте 18+, для предварительного заказа он будет доступен с 1 ноября, а в продажу поступит 8 ноября. Стоимость конструктора составит $629,99 (16 600 гривен).