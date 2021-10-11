LEGO больше не будет маркировать конструктор «для мальчиков» и «для девочек»

Компания LEGO начала политику «устранения гендерной предвзятости» при изготовлении своих игрушек. Исследование показало, что мальчики не хотят или боятся играть с наборами конструкторов «для девочек». Поэтому маркетинговый директор LEGO Group Джулия Голдин заявила, что компания больше не будет маркировать игрушки «для девочек» и «для мальчиков», а начнет разделять их по интересам, говорится в сообщении компании. «Девочки готовы преодолеть гендерные стереотипы, но общество продолжает использовать предубеждения, которые сдерживают их творческий потенциал», — считают в LEGO.

По данным The Guardian, исследователи выяснили, что девочки более уверенно играют разными игрушками. При этом 71% опрошенных мальчиков боялись, что над ними будут смеяться, если они будут играть игрушками «для девочек». Исполнительный директор Института гендерных вопросов в СМИ, который проводил исследования, объяснила, что этот страх травли сопровождает не только детей, но и их родителей. «Родители обеспокоены, что их сыновей будут дразнить за то, что они играют с игрушками, «для девочек», — рассказала Мадлен Ди Нонна, которая была соавтором исследования. При этом исследователи выявили, что «девочки, играя с игрушками для мальчиков, становятся более уверенными в себе и расширяют спектр своих возможностей в будущем».