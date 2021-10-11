У Лівані сталася пожежа на нафтовому комплексі. Перед цим країну охопила енергетична криза

На нафтовому комплексі в районі Захрані на півдні Лівану розгорнулася масштабна пожежа.
Встановити причину загоряння одного з резервуарів нафтосховища поки не вдалося, пише ВВС.
Через пожежу на шосе Захрані перекрили рух в обидві сторони. На місце події прибули пожежні машини.
Густий смог поширився від комплексу Захрані на 50 км на південь від Бейруту. На момент початку пожежі працівників комплексу поблизу не було.
За даними ВВС, недалеко від місця пожежі розташована головна електростанція Лівану, яка два дні тому перестала працювати через брак палива, через що Ліван зіткнувся з серйозною енергетичною кризою.
- За останні 18 місяців країна зіткнулася з економічною кризою і дефіцитом палива. Економічні проблеми в Лівані спричинені пандемією і вибухом у порту Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року. Через вибух країна зазнала колосальних збитків і опинилася в політичній кризі. Ліван витратив понад рік, щоб сформувати новий уряд. Нестача валюти призвела до дефіциту палива, проте таких масштабних проблем із електрикою в країні ще не було.
- Останнім часом люди отримували електроенергію лише по дві години на добу. У багатьох ліванців є приватні дизельні генератори, але їх не вистачає.
- 9 жовтня в Лівані припинили роботу дві найбільші електростанції «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар». Очікувалося, що відключення може тривати кілька днів.