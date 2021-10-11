У Лівані сталася пожежа на нафтовому комплексі. Перед цим країну охопила енергетична криза

На нафтовому комплексі в районі Захрані на півдні Лівану розгорнулася масштабна пожежа.

Встановити причину загоряння одного з резервуарів нафтосховища поки не вдалося, пише ВВС.

Через пожежу на шосе Захрані перекрили рух в обидві сторони. На місце події прибули пожежні машини.

Густий смог поширився від комплексу Захрані на 50 км на південь від Бейруту. На момент початку пожежі працівників комплексу поблизу не було.

За даними ВВС, недалеко від місця пожежі розташована головна електростанція Лівану, яка два дні тому перестала працювати через брак палива, через що Ліван зіткнувся з серйозною енергетичною кризою.