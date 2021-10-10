У Лівані після масштабного блекауту відновили електропостачання

У Лівані після добового відключення централізованого електропостачання відновили подачу світла.
Про це повідомляє BBC.
За даними агентства, електрики не було 24 години.
Як заявили в Міністерстві енергетики країни, Центробанк Лівану виділив кредит у $100 млн на купівлю палива та підтримку роботи електростанцій.
- За останні 18 місяців країна зіткнулася з економічною кризою і дефіцитом палива. Економічні проблеми в Лівані викликані пандемією і вибухом у порту Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року. Через вибух країна зазнала колосальних збитків і отримала політичну кризу. Ліван витратив понад рік, щоб сформувати новий уряд. Нестача валюти призвела до дефіциту палива, проте таких масштабних проблем із електрикою в країні ще не було.
- Останнім часом люди отримували електроенергію лише по дві години на добу. У багатьох ліванців є приватні дизельні генератори, але їх не вистачає.
- 9 жовтня в Лівані припинили роботу дві найбільші електростанції «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар». Очікувалося, що відключення може затягнутися на кілька днів.