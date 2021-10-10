У Лівані після масштабного блекауту відновили електропостачання

У Лівані після добового відключення централізованого електропостачання відновили подачу світла.

Про це повідомляє BBC.

За даними агентства, електрики не було 24 години.

Як заявили в Міністерстві енергетики країни, Центробанк Лівану виділив кредит у $100 млн на купівлю палива та підтримку роботи електростанцій.