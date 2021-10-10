В Ливане после масштабного блэкаута возобновили электроснабжение

В Ливане после суточного отключения централизованного электроснабжения возобновили подачу света.
Об этом сообщает BBC.
По данным агентства, электричества не было 24 часа.
Как заявили в Министерстве энергетики страны, Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций.
- За последние 18 месяцев страна столкнулась с экономическим кризисом и дефицитом топлива. Экономические проблемы в Ливане вызваны пандемией и взрывом в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года. Из-за взрыва страна понесла колоссальные убытки и получила политический кризис. Ливан потратил более года, чтобы сформировать новое правительство. Нехватка валюты привела к дефициту топлива, однако таких масштабных проблем с электричеством в стране еще не было.
- В последнее время люди получали электроэнергию только по 2 часа в сутки. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их не хватает.
- 9 октября в Ливане прекратили работу две крупнейшие электростанции «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар». Ожидалось, что отключение может затянуться на несколько дней.