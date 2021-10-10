В Ливане после масштабного блэкаута возобновили электроснабжение

В Ливане после суточного отключения централизованного электроснабжения возобновили подачу света.

Об этом сообщает BBC.

По данным агентства, электричества не было 24 часа.

Как заявили в Министерстве энергетики страны, Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций.