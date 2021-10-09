Весь Ливан обесточен из-за нехватки топлива для электростанций

В Ливане из-за нехватки топлива две крупнейшие электростанции — «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар» — прекратили работу. В стране прекращена централизованная подача электроэнергии.

Об этом сообщают Reuters и Tehran Times.

Электричество по всей стране пропало сегодня в полдень по местному времени. Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию и взялась использовать запасы топлива Минобороны, но СМИ сообщают, что быстрого запуска электростанций не произойдет.

В правительстве Reuters сообщили, что вырабатывать энергию на станциях начнут не раньше понедельника. Возможно, без света стране придется жить и дольше.

Сообщается, что у правительства Ливана острая нехватка валюты. Из-за этого суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока не получат деньги за топливо в долларах США.

СМИ пишут, что проблемы с электричеством в стране случались и раньше, но никогда они не были настолько масштабными.