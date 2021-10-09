Увесь Ліван залишився без електрики через брак палива для електростанцій

У Лівані через брак палива дві найбільші електростанції — «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар» — припинили роботу. У країні припинена централізована подача електроенергії.
Про це повідомляють Reuters і Tehran Times.
Електрика в усій країні зникла сьогодні опівдні за місцевим часом. Державна електроенергетична компанія намагається врегулювати ситуацію і взялася використовувати запаси палива Міноборони, але ЗМІ повідомляють, що швидкого запуску електростанцій не станеться.
В уряді Reuters повідомили, що виробляти енергію на станціях почнуть не раніше понеділка. Можливо, без світла країні доведеться жити й довше.
Повідомляється, що в уряду Лівану гостра нестача валюти. Через це судна з нафтою і газом відмовляються заходити в порти країни, поки не отримають гроші за паливо в доларах США.
ЗМІ пишуть, що проблеми з електрикою у країні вже виникали, але ніколи вони не були настільки масштабними.
- Економічні проблеми в Лівані викликані пандемією і вибухом у порту Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року. Через вибух країна зазнала колосальних збитків і отримала політичну кризу. Ліван витратив понад рік, щоб сформувати новий уряд.