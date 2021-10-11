В Ливане вспыхнул пожар на нефтяном комплексе. Перед этим страну охватил энергетический кризис

На нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана разгорелся крупный пожар.
Установить причину возгорания одного из резервуаров нефтехранилища пока не удалось, пишет ВВС.
Из-за пожара на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место происшествия прибыли пожарные машины.
Густой смог распространился от комплекса Захрани на 50 км к югу от Бейрута. В начале пожара работников комплекса поблизости не было.
По данным ВВС, недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результате Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом.
- За последние 18 месяцев страна столкнулась с экономическим кризисом и дефицитом топлива. Экономические проблемы в Ливане вызваны пандемией и взрывом в порту Бейрута, произошедшим 4 августа 2020 года. Из-за взрыва страна понесла колоссальные убытки и очутилась в политическом кризисе. Ливан потратил более года, чтобы сформировать новое правительство. Нехватка валюты привела к дефициту топлива, однако таких масштабных проблем с электричеством в стране еще не было.
- В последнее время люди получали электроэнергию только по 2 часа в сутки. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их не хватает.
- 9 октября в Ливане прекратили работу две крупнейшие электростанции «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар». Ожидалось, что отключение может затянуться на несколько дней.