В Ливане вспыхнул пожар на нефтяном комплексе. Перед этим страну охватил энергетический кризис

На нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана разгорелся крупный пожар.

Установить причину возгорания одного из резервуаров нефтехранилища пока не удалось, пишет ВВС.

Из-за пожара на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место происшествия прибыли пожарные машины.

Густой смог распространился от комплекса Захрани на 50 км к югу от Бейрута. В начале пожара работников комплекса поблизости не было.

По данным ВВС, недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результате Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом.