СБУ затримала хакера, який через «армію ботів» проводив DDoS-атаки

В Івано-Франківській області Служба безпеки України затримала хакера, який створив мережу з понад 100 тисяч фейкових акаунтів для атак.

Як повідомляє СБУ, через зазначену мережу хакер проводив DDoS- і спам-атаки, а також зламував сайти і підбирав паролі до електронних пошт.

Хакер вів свою діяльність за гроші. Замовників він знаходив на закритих форумах і в чатах Telegram. При цьому він працював на російську Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО. Від Webmoney він виготовляв і видавав користувачам атестати для транзакцій.

СБУ провела обшуки у житлі хакера і вилучила компʼютерну техніку. Йому готують підозру за статтями про розповсюдження шкідливих програм (ч. 2 ст. 361-1 КК) та перешкоджання роботі компʼютерів і систем (ст. 363-1 КК).