12 тисяч сім-карток: СБУ виявила на Івано-Франківщині масштабну ботоферму

Служба безпеки України виявила в Івано-Франківській області ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Її організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.
Ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях. Замовниками послуг були, в основному, клієнти з Росії. Її «потужності» використовували, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це «накрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. «Розрахунки» велися в рублях.
Під час проведених обшуків силовики виявили та вилучили SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.
- У травні в Одесі Служба безпеки викрила мережу інтернет-агітаторів і ботоферму, яка просувала ідеї сепаратизму і розпалювала міжнаціональну ворожнечу.
- У березні СБУ викрили ботоферму в Києві. Її фінансували з Росії для поширення фейків про Україну.
- До цього СБУ заблокувала ботоферму, яка допомагала Росії та «ДНР».