12 тисяч сім-карток: СБУ виявила на Івано-Франківщині масштабну ботоферму

Служба безпеки України виявила в Івано-Франківській області ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Її організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях. Замовниками послуг були, в основному, клієнти з Росії. Її «потужності» використовували, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це «накрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. «Розрахунки» велися в рублях.

Під час проведених обшуків силовики виявили та вилучили SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.