12 тысяч сим-карт: СБУ обнаружила в Ивано-Франковской области масштабную ботоферму

Служба безопасности Украины выявила в Ивано-Франковской области ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ее организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. С начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч сим-карт украинских и российских мобильных операторов.
Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из России. «Мощности» ботофермы использовали, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это «накрутка» количества просмотров, лайков, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. «Расчеты» велись в рублях.
В ходе проведенных обысков силовики обнаружили и изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи сим-карт операторов мобильной связи.
- В мае в Одессе Служба безопасности разоблачила сеть интернет-агитаторов и ботоферму, которая продвигала идеи сепаратизма и разжигала межнациональную рознь.
- В марте СБУ разоблачила ботоферму в Киеве. Ее финансировали из России для распространения фейков об Украине.
- До этого СБУ заблокировала ботоферму, которая помогала России и «ДНР».