12 тысяч сим-карт: СБУ обнаружила в Ивано-Франковской области масштабную ботоферму

Служба безопасности Украины выявила в Ивано-Франковской области ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ее организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. С начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч сим-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из России. «Мощности» ботофермы использовали, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это «накрутка» количества просмотров, лайков, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. «Расчеты» велись в рублях.

В ходе проведенных обысков силовики обнаружили и изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи сим-карт операторов мобильной связи.