СБУ задержала хакера, который через «армию ботов» проводил DDoS-атаки

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины задержала хакера, который создал сеть из более чем 100 тысяч фейковых аккаунтов для атак.

Как сообщает СБУ, через указанную сеть хакер проводил DDoS- и спам-атаки, а также взламывал сайты и подбирал пароли к электронным почтам.

Хакер вел свою деятельность за деньги. Заказчиков он находил на закрытых форумах и в чатах Telegram. При этом он работал на российскую Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. От Webmoney он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты для транзакций.

СБУ провела обыски в жилище хакера и изъяла компьютерную технику. Ему готовят подозрение по статьям о распространении вредных программ (ч. 2 ст. 361-1 УК) и препятствовании работе компьютеров и систем (ст. 363-1 УК).